«Подобного не должно быть». Рёйселанд — о падении вышки освещения на трассе Кубка мира

Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд прокомментировала инцидент с падением вышки освещения на трассе Кубка мира в Нове-Место за пару часов до старта женской спринтерской гонки, в которой она участвовала.

«Это выглядело очень опасно. К счастью, там никого не было. Страшно видеть такие картины, подобного не должно быть», — приводит слова Рёйселанд NRK.

Конструкция весом около тонны упала прямо на трассу. Как впоследствии сообщил журналист Дмитрий Занин, мачта чуть не задела российского тренера сборной Южной Кореи Андрея Прокунина. При этом рейс-директор Международного союза биатлонистов (IBU) Борут Нунар заявил, что после произошедшего все конструкции были проверены и во время женского спринта спортсменкам ничего не угрожало.