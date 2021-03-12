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«Это могло быть опасно для жизни». Кноттен — от падении вышки освещения в Нове-Место

«Это могло быть опасно для жизни». Кноттен — от падении вышки освещения в Нове-Место
Биатлон / Кубок мира 0
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Норвежская биатлонистка Каролин Оффигстад Кноттен прокомментировала инцидент с падением вышки на трассе Кубка мира в Нове-Место за пару часов до старта женской спринтерской гонки, в которой она участвовала.

«О, этого не должно там происходить. Это могло быть опасно для жизни, если бы вышка, падая, попала ему по голове. Но, по крайней мере, хорошо, что это произошло до старта, а не в середине гонки», — приводит слова Кноттен NRK.

Конструкция весом около тонны упала прямо на трассу. Как впоследствии сообщил журналист Дмитрий Занин, мачта чуть не задела российского тренера сборной Южной Кореи Андрея Прокунина. При этом рейс-директор Международного союза биатлонистов (IBU) Борут Нунар заявил, что после произошедшего все конструкции были проверены и во время женского спринта спортсменкам ничего не угрожало.

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