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Татьяна Акимова: у нас идёт борьба с белорусками. Главная задача — отстоять полную квоту

Татьяна Акимова: у нас идёт борьба с белорусками. Главная задача — отстоять полную квоту
Биатлон / Кубок мира 0

Российская биатлонистка Татьяна Акимова прокомментировала своё выступление в спринте на девятом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Татьяна стала лучшей из россиянок, показав 25-й результат.

«Я показала лучший результат в команде? Серьёзно? Я не знала. Сегодня погодные условия позволяли стрелять лёжа лучше. Я сама допустила там ошибку. Погода была для всех одинаковая. Думаю, что дальше будет лучше.

Почему плавает физическое состояние? Думаю, что из-за отсутствия стартов. После чемпионата мира был большой перерыв. Наверное, со стартами буду набирать ещё.

Знаю, что у нас идёт борьба с белорусками. Полная квота? Думаю, что это очень важный момент, самая главная задача», — приводит слова Акимовой «Матч ТВ».

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Тренеру женской сборной России пришлось просить прощения у зрителей в прямом эфире.
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