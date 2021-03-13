Татьяна Акимова: у нас идёт борьба с белорусками. Главная задача — отстоять полную квоту

Российская биатлонистка Татьяна Акимова прокомментировала своё выступление в спринте на девятом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Татьяна стала лучшей из россиянок, показав 25-й результат.



«Я показала лучший результат в команде? Серьёзно? Я не знала. Сегодня погодные условия позволяли стрелять лёжа лучше. Я сама допустила там ошибку. Погода была для всех одинаковая. Думаю, что дальше будет лучше.

Почему плавает физическое состояние? Думаю, что из-за отсутствия стартов. После чемпионата мира был большой перерыв. Наверное, со стартами буду набирать ещё.

Знаю, что у нас идёт борьба с белорусками. Полная квота? Думаю, что это очень важный момент, самая главная задача», — приводит слова Акимовой «Матч ТВ».