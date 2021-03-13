Белорусская биатлонистка поделилась мнением о борьбе с Россией за 5-е место в Кубке наций

Белорусская биатлонистка Елена Кручинкина поделилась мнением о важности дополнительного места в составе национальной команды для участия в следующем сезоне Кубка наций. Сборная Беларуси ведёт борьбу за это место с Россией.
«Кубок наций? Особо не слежу. Думаю, что лучше в конце сезона посмотреть. И не слежу, какой я иду в тотале. Знаю, что мы идем шестыми в Кубке наций. Но очки не считаю.
Важно отвоевать для сестры дополнительное место в составе на следующий сезон? Конечно, для меня важно, чтобы моя сестра тоже бегала, участвовала в стартах. Потому что она почти весь сезон просидела в запасе. И будет здорово, если на следующий год мы всем составом будем стартовать и завоевывать достойные места. Конечно, радует, что мы всей командой поднялись на высокий уровень», — приводит слова Кручинкиной «Матч ТВ».
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