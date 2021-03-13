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Драчёв поделился деталями запроса в прокуратуру о проверке российского биатлона на допинг

Драчёв поделился деталями запроса в прокуратуру о проверке российского биатлона на допинг
Биатлон / Кубок мира 0
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Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв поделился некоторыми подробностями запроса о комплексной проверке СБР и российского биатлона на использование допинга, который был направлен им в Генеральную прокуратуру.

«Подал запрос не только я. И это было ещё в декабре. И Чернышенко проверяет, и я, в том числе. Проверки проходят во всех регионах, которые были к этому причастны. Разбираемся», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Причиной запроса стало массовое снятие юниорок из Ханты-Мансийского автономного округа и юниоров из Тюменской области со всероссийских соревнований «Ижевская винтовка» после прибытия допинг-офицеров Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Это произошло в декабре 2020 года.

Источник: Драчёв подал в прокуратуру запрос о проверке российского биатлона на допинг
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