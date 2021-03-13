Матвей Елисеев: та база, которую мы делали летом, даёт о себе знать

Матвей Елисеев, который стал лучшим из россиян в гонке преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия) – десятое место, прокомментировал своё выступление.

«Не знаю, какое у меня было преимущество перед Дале, когда уходил на круг. На большом подъёме он сделал решающее ускорение и убежал. Я пытался бороться, растолкался на спуске и чуть подъехал, но этого не хватило.

Моё состояние? Первый круг начал спокойно, пропустил почти всех, кто был рядом. А потом вполне комфортно держался с ними. Тяжело, не идеально, но мог с ними держаться. Думаю, та база, которую мы делали летом, даёт о себе знать. Хоть она и не идеально подошла, но обычно к концу сезона я проигрывал всё сильнее и сильнее. Сейчас мы видим обратную картину. Это заставляет верить в подготовку. И, конечно, близость к дому даёт силы.

Не знаю, какую гонку дальше побегу. Думаю, это будет обсуждаться чуть позже», — сказал Елисеев в эфире «Матч ТВ».