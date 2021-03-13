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Йоханнес Бё стал самым быстрым в пасьюте в Нове-Место, Логинов проиграл почти минуту

Йоханнес Бё стал самым быстрым в пасьюте в Нове-Место, Логинов проиграл почти минуту
Биатлон / Кубок мира 0
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал самым быстрым на лыжне в гонке преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Шесть секунд уступил ему соотечественник Йоханнес Дале, третий ход показал ещё один норвежец Ветле Шоста Кристиансен (+25,5).

Лучший ход из россиян показал Александр Логинов. От Бё-младшего Александр отстал на 58,8 секунды – это двадцатый ход в пасьюте.

Биатлон. Кубок мира. Девятый этап. Нове-Место, Чехия
Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км. Лыжный ход

1. Йоханнес Бё (Норвегия) 24.07,0
2. Йоханнес Дале (Норвегия) +6,1.
3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +25,5…
20. Александр Логинов (Россия) +58,8…
26. Эдуард Латыпов (Россия) +1.02,6…
31. Матвей Елисеев (Россия) +1.20,1.
32. Карим Халили (Россия) +1.20,2…
45. Евгений Гараничев (Россия) +1.41,5

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