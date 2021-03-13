Александр Логинов: когда осталось не так много стартов, надо дожимать максимум из себя

Российский биатлонист Александр Логинов подвёл итог своего выступления в гонке преследования на девятом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Допустив три промаха, Логинов стал 17-м. Накануне предыдущей гонки у Логинова обострилась старая травма правого колена.

«Сейчас провёл гонку не идеально. Конечно, можно было стрелять лучше. Ветер серьёзно дул сильными порывами. Поэтому не подстроишься под поправки. На первой «лёжке» и на последней «стойке» у меня очень сильно вынесло выстрел на порыве. Благо потом справился. Но всё равно обидно за эти два штрафа. На «стойке» поторопился.

Физическое самочувствие? В общем, нормально. Травма пока присутствует, но нужен для этого покой немножко. Сейчас, конечно, времени мало на терапию. Но, естественно, провожу.

Выступлю ли в смешанных эстафетах в воскресенье? В любом случае я готов помочь команде. Тем более когда осталось не так много стартов. Естественно, надо дожимать максимум из себя», — приводит слова Логинова сайт «Матч ТВ».

Александр Логинов: меня немного подкосила травма