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Российские биатлонистки провели худшую гонку в истории

Российские биатлонистки провели худшую гонку в истории
Биатлон / Кубок мира 0

Женская сборная России показала худшее выступление в гонке Кубка мира. В пасьюте на этапе соревнований в Нове-Место (Чехия) лучшей из россиянок стала Лариса Куклина, которая с тремя промахами заняла 37-е место.

Ранее худшим результатом был спринт на этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия) в сезоне-2012/2013. Там лучший результат среди россиянок показала Екатерина Юрьева, занявшая 35-е место. 37-й стала Ирина Старых. Обе допустили по два промаха.

В гонке преследования в Нове-Место следующей россиянкой за Куклиной стала Ульяна Кайшева, с четырьмя промахами занявшая 43-е место. Татьяна Акимова – 51-я (пять промахов). Светлана Миронова, пробежавшая восемь штрафных кругов, финишировала 57-й из 60 участниц.

Пробили дно. Женская сборная России по биатлону провела худшую гонку в истории
Гонка преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место превратилась в какой-то кошмар для российских биатлонисток. Так бегать нельзя, девушки!
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