Васильев — о провале биатлонисток: лучше не позориться и не ехать на Олимпиаду

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев подвёл итоги женской гонки преследования на девятом этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Норвегия).
Гонка стала худшей в истории национальной команды. Лучшая из россиянок Лариса Куклина заняла 37-е место.
«Мы ещё не достигли дна, потому что нет предела «совершенству». Можно, например, всей командой не попасть в гонку преследования — вот это будет настоящее дно. Со старшим тренером Шашиловым есть все шансы достичь этого дна — оно недалеко. Нам есть куда стремиться. Конечно, я иронизирую, но всё очень грустно.
Сейчас надо думать об Олимпиаде. С таким подходом и результатами… Лучше уж вообще не позориться и не ехать на Олимпиаду. Хоть оставим какую-то интригу, что могли, но по каким-то причинам не поехали», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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