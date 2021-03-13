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Васильев — о провале биатлонисток: лучше не позориться и не ехать на Олимпиаду

Васильев — о провале биатлонисток: лучше не позориться и не ехать на Олимпиаду
Биатлон / Кубок мира 0

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев подвёл итоги женской гонки преследования на девятом этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Норвегия).

Гонка стала худшей в истории национальной команды. Лучшая из россиянок Лариса Куклина заняла 37-е место.

«Мы ещё не достигли дна, потому что нет предела «совершенству». Можно, например, всей командой не попасть в гонку преследования — вот это будет настоящее дно. Со старшим тренером Шашиловым есть все шансы достичь этого дна — оно недалеко. Нам есть куда стремиться. Конечно, я иронизирую, но всё очень грустно.

Сейчас надо думать об Олимпиаде. С таким подходом и результатами… Лучше уж вообще не позориться и не ехать на Олимпиаду. Хоть оставим какую-то интригу, что могли, но по каким-то причинам не поехали», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Пробили дно. Женская сборная России по биатлону провела худшую гонку в истории
Гонка преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место превратилась в какой-то кошмар для российских биатлонисток. Так бегать нельзя, девушки!
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