Васильев: Шашилов и Каминский — не те люди, которые должны тренировать сборную
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев подвёл итоги выступления российских биатлонисток на девятом этапе Кубка мира в Нове-Место (Норвегия).
Гонка преследования стала худшей в истории национальной команды. Лучшая из россиянок Лариса Куклина заняла 37-е место.
«Грустно за этим наблюдать. Я как спортсмен смотрю и на профессиональную составляющую. Не понимаю, как нельзя поправить некоторые вещи, — это же основа основ. Начать, например, с банальной дисциплины. Уже сейчас руководству СБР надо думать о том, кто из тренеров будет готовить сборную команду к Олимпийским играм. Шашилов и Каминский — не те люди, которые должны тренировать национальную команду», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Пробили дно. Женская сборная России по биатлону провела худшую гонку в истории
Гонка преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место превратилась в какой-то кошмар для российских биатлонисток. Так бегать нельзя, девушки!
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