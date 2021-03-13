Шевченко и Гореева вызваны в сборную России на этап Кубка мира в Эстерсунде

Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов сообщил, что Анастасия Шевченко и Анастасия Гореева выступят на заключительном этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).



«Это было запланировано ещё после чемпионата мира. Мы имеем право дозаявить двух человек из тех, кто выступает в Кубке IBU, и обе Насти там входят в число лидеров, Шевченко – пятая в общем зачёте, Гореева – седьмая. Завтра встречаю их в аэропорту Праги», — сказал Шашилов в интервью пресс-службе СБР.

Изначально последний этап Кубка мира должен быть принять Хольменколлен (Норвегия), но норвежские власти ввели жёсткие карантинные меры и этап был перенесён.



18 марта должна была состояться женская спринтерская гонка, на 19-е было намечено проведение мужского спринта. По новому расписанию обе спринтерские гонки состоятся в один день — 19 марта. В рамках этапа Кубка мира в Эстерсунде также состоятся гонки преследования (20 марта) и масс-старты (21 марта).