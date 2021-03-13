Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Михаил Шашилов: некоторые не хотят бегать на Кубке мира

Михаил Шашилов: некоторые не хотят бегать на Кубке мира
Биатлон / Кубок мира 0
Аудио-версия:

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал, как после неудачного выступления в гонке преследования комплектовался состав национальной команды на смешанные эстафеты на этапе Кубка мира в Нове-Место.

«После гонки Миронова подошла и сказала, что она совершенно пустая, не может ничего сделать. Мы это приняли во внимание, и в эстафете она не побежит. В миксте стартуют Куклина и Елисеев, это оптимальный вариант. Они побьются, азарт есть у них ещё. У Кайшевой тоже есть, а ещё одну найдём, сейчас походим по «базару». Акимова отказалась бежать микст, сказала, что это не её гонка и она не готова.

Правильное у вас впечатление создаётся — некоторые не хотят бегать на Кубке мира. Каждый человек сам выбирает себе путь, я пока слушаю команду. Заставлять бегать на Кубке мира? Много народа сюда стремится», — приводит слова Шашилова «Матч ТВ».

Стало известно, кто из российских биатлонистов выступит в смешанных эстафетах в Нове-Место
Пробили дно. Женская сборная России по биатлону провела худшую гонку в истории
Гонка преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место превратилась в какой-то кошмар для российских биатлонисток. Так бегать нельзя, девушки!
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021