Михаил Шашилов: некоторые не хотят бегать на Кубке мира

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал, как после неудачного выступления в гонке преследования комплектовался состав национальной команды на смешанные эстафеты на этапе Кубка мира в Нове-Место.
«После гонки Миронова подошла и сказала, что она совершенно пустая, не может ничего сделать. Мы это приняли во внимание, и в эстафете она не побежит. В миксте стартуют Куклина и Елисеев, это оптимальный вариант. Они побьются, азарт есть у них ещё. У Кайшевой тоже есть, а ещё одну найдём, сейчас походим по «базару». Акимова отказалась бежать микст, сказала, что это не её гонка и она не готова.
Правильное у вас впечатление создаётся — некоторые не хотят бегать на Кубке мира. Каждый человек сам выбирает себе путь, я пока слушаю команду. Заставлять бегать на Кубке мира? Много народа сюда стремится», — приводит слова Шашилова «Матч ТВ».
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