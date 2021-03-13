«Это какое-то дно». Лариса Куклина — об итогах провальной гонки преследования в Нове-Место

Российская биатлонистка Лариса Куклина подвела итоги гонки преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).
Куклина финишировала 37-й, показав лучший результат среди россиянок. Для национальной команды гонка стала худшей в истории.
«Думаю, одной ночи не хватит, чтобы сделать выводы. Это нужно просто в конце сезона полностью анализировать весь подготовительный и соревновательный период.
Пока есть возможность, я буду бороться. Это 100 процентов. Я не могу опустить руки, пока сезон не закончился. Есть ли физическая возможность? Что есть, то и показываем. Не скажу, что это максимум. Это, наверное, какое-то дно, которое мы показываем. Вот и всё.
Сейчас происходят какие-то качели. Утром просыпаюсь – и ни рукой, ни ногой… А на следующий день я вдруг чувствую, что готова бежать. Это говорит о том, что вся подготовительная система была не такой, какая должна быть», — приводит слова Куклиной сайт «Матч ТВ».
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