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Вызванные на Кубок мира Гореева и Шевченко подвели итоги выступления на Кубке IBU

Вызванные на Кубок мира Гореева и Шевченко подвели итоги выступления на Кубке IBU
Биатлон / Кубок мира 0
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Российские биатлонистки Анастасия Гореева и Анастасия Шевченко, которые по итогам Кубка IBU вызваны в основную сборную России для участия в финале Кубка мира, подвели итоги выступления на втором по значимости кубковом турнире.

Гореева прокомментировала победу в заключительной гонке соревнований – в спринте.

«Я немного нервничала, потому что я никогда не стартовала под первым номером. Но рада, что у меня получилось. Немного нервничала из-за стрельбы, потому что я очень плохой стрелок, но рада, что смогла отстрелять на ноль и добиться высокого результата», — приводит слова Гореевой пресс-служба IBU на своей странице в «Твиттере».

Шевченко стала пятой в гонке, но этого ей хватило, чтобы выиграть Кубок IBU в спринтерском зачёте.

«В начале сезона у меня была цель выиграть «Хрустальный глобус». Даже когда я пропускала некоторые старты, старалась заработать очки во всех других гонках. К сожалению, не смогла побороться за «Большой глобус», но очень рада своему маленькому», — сказала Шевченко.

Шевченко и Гореева вызваны в сборную России на этап Кубка мира в Эстерсунде
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