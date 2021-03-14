Ванесса Фойгт и Филип Фьельд Андерсен выиграли общий зачёт Кубка IBU

Норвежец Филип Фьельд Андерсен выиграл общий зачёт Кубка IBU. В 15 гонках он набрал 534 очка.

В тройку лучших вошли также немец Филипп Наврат (528) и ещё один норвежец Сиверт Гутторм Баккен (520). Лучший результат из россиян показал Никита Поршнев (327) — 10-е место. Семён Сучилов (316) стал 11-м, Карим Халили (241) — 15-м. Остальные российские спортсмены не попали в топ-25.

Среди женщин победительницей общего зачёта стала немка Ванесса Фойгт, набравшая 467 очков. Ближайшую преследовательницу она опередила на 111 очков — второй стала Каролин Эрдаль (Норвегия). В тройку лучших вошла ещё одна норвежка Эмили Охейм Калькенберг (353). Лучшая из россиянок — занявшая пятое место Анастасия Шевченко (342). В топ-10 вошли также Анастасия Гореева (7-е место, 334), Валерия Васнецова (8, 327) и Анастасия Егорова (10, 319).