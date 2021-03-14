Андрей Павлов выиграл масс-старт на чемпионате России

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Биатлонист Андрей Павлов выиграл большой масс-старт на 15 км на чемпионате России, который проходит в Ханты-Мансийске.

Павлов не допустил ни одного промаха и опередил ближайшего преследователя более чем на 14 секунд. Второе место в гонке занял Виктор Плицев (Удмуртская Республика), третье — Дмитрий Иванов (ХМАО-Югра).

Биатлон. Чемпионат России, Ханты-Мансийск. Мужчины. Масс-старт, 15 км

1. Андрей Павлов (ХМАО-Югра) — 42.35,0 (0)

2. Виктор Плицев (Удмуртская Республика) +14,4 (3)

3. Дмитрий Иванов (ХМАО-Югра) +47.8 (3)

4. Максим Цветков (Санкт-Петербург) +1.23,9 (4)

5. ШАМАЕВ Дмитрий Удмуртская Республика +1:33.7 (2)

6. Иван Томилов (ХМАО-Югра) +1.45,7 (6)

7. Иван Колотов (Пермский край) +2.00,5 (5)

8. Алексей Петров (Республика Башкортостан) +2.06,2 (5)

9. Артём Грязев (Мурманская область) +2.08,1 (5)

10. Алексей Вагин (ХМАО-Югра) +2.12,4 (7).