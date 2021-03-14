Александр Логинов зашёл на два штрафных круга в смешанной эстафете

Российский биатлонист Александр Логинов не справился со стрельбой на «лёжке» и зашёл на два штрафных круга в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).
Помимо Логинова в гонке выступают Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич и Эдуард Латыпов. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Сборная России по биатлону неудачно проводит этап Кубка мира в Нове-Место. Так, вчера, 13 марта, в мужской гонке преследования лучший результат из россиян показал Матвей Елисеев, ставший 10-м. Женская сборная и вовсе обновила антирекорд. 37-е место Ларисы Куклиной – самое высокое достижение россиянок в пасьюте.
Сегодня, 14 марта, пройдёт сингл-микст, где выступят Лариса Куклина и Матвей Елисеев. Старт одиночной смешанной эстафеты – 15:45 мск.
- 14 марта 2021
-
13:31
-
13:19
-
13:13
-
12:48
-
12:45
-
12:21
-
11:04
-
09:53
- 13 марта 2021
-
23:08
-
22:32
-
22:24
-
21:35
-
21:26
-
21:05
-
20:52
-
20:48
-
20:15
-
20:00
-
19:38
-
17:50
-
17:31
-
17:17
-
17:06
-
13:43
-
12:20
-
11:28
-
10:39
-
09:44
- 12 марта 2021
-
23:53
-
22:58
-
22:45
-
22:34
-
22:03
-
21:55
-
21:46