Александр Логинов зашёл на два штрафных круга в смешанной эстафете

Российский биатлонист Александр Логинов не справился со стрельбой на «лёжке» и зашёл на два штрафных круга в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).

Помимо Логинова в гонке выступают Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич и Эдуард Латыпов. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Сборная России по биатлону неудачно проводит этап Кубка мира в Нове-Место. Так, вчера, 13 марта, в мужской гонке преследования лучший результат из россиян показал Матвей Елисеев, ставший 10-м. Женская сборная и вовсе обновила антирекорд. 37-е место Ларисы Куклиной – самое высокое достижение россиянок в пасьюте.

Сегодня, 14 марта, пройдёт сингл-микст, где выступят Лариса Куклина и Матвей Елисеев. Старт одиночной смешанной эстафеты – 15:45 мск.