Сборная Норвегии выиграла смешанную эстафету на этапе КМ в Нове-Место. Россияне — 7-е

На девятом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия) состоялась смешанная эстафетная гонка. Победу одержала национальная команда Норвегии. Серебряным призёром стала сборная Италии, бронзу завоевали шведские биатлонисты.



Сборная России в составе Ульяны Кайшевой, Ирины Казакевич, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова финишировала седьмой.



Биатлон. Кубок мира. Девятый этап. Нове-Место, Чехия

Смешанная эстафета, 2x6 + 2x7.5 км

1. Норвегия (Тириль Экхофф, Марте Рёйселанд, Тарьей Бё, Йоханнес Бё) – 1:01.24,1

2. Италия (Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Доминик Виндиш, Лукас Хофер) – отставание 1.08,7

3. Швеция (Эльвира Оберг, Анна Магнуссон, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома) +1.22,7

4. Франция (Анаис Шевалье, Жюстин Бреза, Симон Детьё, Кентен Фийон-Майе) +1.42,3

5. Украина (Дарья Блашко, Юлия Джима, Артем Прима, Дмитрий Пидручный) +2.16,5

...7. Россия (Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) +3.04,1