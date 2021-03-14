Сборная Норвегии выиграла смешанную эстафету на этапе КМ в Нове-Место. Россияне — 7-е

На девятом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия) состоялась смешанная эстафетная гонка. Победу одержала национальная команда Норвегии. Серебряным призёром стала сборная Италии, бронзу завоевали шведские биатлонисты.
Сборная России в составе Ульяны Кайшевой, Ирины Казакевич, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова финишировала седьмой.
Биатлон. Кубок мира. Девятый этап. Нове-Место, Чехия
Смешанная эстафета, 2x6 + 2x7.5 км
1. Норвегия (Тириль Экхофф, Марте Рёйселанд, Тарьей Бё, Йоханнес Бё) – 1:01.24,1
2. Италия (Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Доминик Виндиш, Лукас Хофер) – отставание 1.08,7
3. Швеция (Эльвира Оберг, Анна Магнуссон, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома) +1.22,7
4. Франция (Анаис Шевалье, Жюстин Бреза, Симон Детьё, Кентен Фийон-Майе) +1.42,3
5. Украина (Дарья Блашко, Юлия Джима, Артем Прима, Дмитрий Пидручный) +2.16,5
...7. Россия (Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) +3.04,1
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