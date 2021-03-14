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Россияне показали восьмое время на лыжне в смешанной эстафете на этапе КМ в Нове-Место

Россияне показали восьмое время на лыжне в смешанной эстафете на этапе КМ в Нове-Место
Биатлон / Кубок мира 0
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Биатлонисты сборной Норвегии, ставшие золотыми призёрами смешанной эстафетной гонки на девятом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия), показали лучшее время лыжного хода. В составе национальной команды Норвегии в гонке принимали участие Тириль Экхофф, Марте Рёйселанд, Тарьей Бё и Йоханнес Бё.

Второй результат на лыжне показали биатлонисты сборной Италии. Третье время лыжного хода у представителей сборной Швеции.

Сборная России в составе Ульяны Кайшевой, Ирины Казакевич, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова продемонстрировала восьмое время лыжного хода. По итогам самой гонки россияне были седьмыми.

Биатлон. Кубок мира. Нове-Место, Чехия
Смешанная эстафета, 2x6 + 2x7.5 км. Лыжный ход

1. Норвегия – 53.57,2
2. Италия – отставание 12,9
3. Швеция +16,7
4. Франция + 21,4
5. Германия +57,5
6. Украина +1.06,1
…8. Россия +1.12,9.

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