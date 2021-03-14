Кайшева: в эстафете было очень не по себе из-за падений, случавшихся каждые 100 метров

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева прокомментировала своё выступление в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).

«У меня не было выбора, как проводить этап. Как обычно делала всё максимально. Было очень не по себе из-за падений, которые случались каждые 100 метров. К счастью, получилось избежать заварушек. Таял снег и, наверное, многие цеплялись лыжами, палками и друг за друга, всё-таки не очень широко.



Абсолютно не чувствую окончания сезона и усталости. Всё как обычно. Готова соревноваться дальше ещё долго», — сказала Кайшева в эфире «Матч ТВ».

Сборная России в составе Ульяны Кайшевой, Ирины Казакевич, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова финишировала седьмой. Победу одержала национальная команда Норвегии. Серебряным призёром стала сборная Италии, бронзу завоевали шведские биатлонисты.