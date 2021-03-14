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Елисеев — о предстоящем выступлении в сингл-миксте: кажется, нашёл действенный метод

Елисеев — о предстоящем выступлении в сингл-миксте: кажется, нашёл действенный метод
Биатлон / Кубок мира 0
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Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал предстоящее выступление в сингл-миксте на девятом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).

«Настроение отличное. Кажется, сейчас нашёл достаточно действенный метод. Думаю, будет нормальное состояние», — сказал Елисеев в эфире «Матч ТВ».

Помимо Елисеева в гонке примет участие Лариса Куклина. Начало — 15:45 мск.

Сборная России по биатлону неудачно проводит этап Кубка мира в Нове-Место. Так, вчера, 13 марта, в мужской гонке преследования лучший результат из россиян показал Матвей Елисеев, ставший 10-м. Женская сборная и вовсе обновила антирекорд. 37-е место Ларисы Куклиной – самое высокое достижение россиянок в пасьюте. Сегодня, 14 марта, сборная России в составе Ульяны Кайшевой, Ирины Казакевич, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова финишировала седьмой в смешанной эстафете.

Кайшева: в эстафете было очень не по себе из-за падений, случавшихся каждые 100 метров
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