Сборная Норвегии выиграла сингл-микст на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе, Россия — 2-я

Норвежские биатлонисты Каролин Эрдаль и Александер Фьелд Андерсен стали победителями сингл-микста на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе (Австрия), преодолев дистанцию за 42 минуту 10,9 секунды.
Второе место заняла национальная команда России, уступив победителям 20 секунд. Сборная Франции заняла третье место.
Биатлон. Кубок IBU
Обертиллиах, Австрия. Сингл-микст
1. Норвегия (Каролин Эрдаль и Александер Фьелд Андерсен) +42.10,9 (0+11)
2. Россия (Анастасия Егорова и Василий Томшин) – отставание 20,0 (0+6)
3. Франция (Пола Боте и Себастьен Маон) +41,4 (0+8)
4. Италия (Ребекка Пасслер и Даниэле Каппеллари) +1.05,3 (0+10)
5. Швеция (Элла Хальварссон и Мальте Стефанссон) +1.21,8 (2+7)
6. Германия (Марайке Браун и Йоханнес Вернер Донхаузер) +1.29,3 (0+8)
7. Украина (Кристина Дмитренко, Павел Насыко) +1.38,0 (0+8).
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