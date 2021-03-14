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Чешка Харватова зашла на пять штрафных кругов в сингл-миксте, допустив 8 промахов подряд

Чешка Харватова зашла на пять штрафных кругов в сингл-миксте, допустив 8 промахов подряд
Биатлон / Кубок мира 0

Чешская биатлонистка Луция Харватова не справилась со стрельбой и зашла на пять штрафных кругов в сингл-миксте на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Гонка идёт в настоящее время. Луция допустила восемь промахов подряд, так ни разу и не поразив цель.

Отметим, что сборная России по биатлону неудачно проводит этап Кубка мира в Нове-Место. Так, вчера, 13 марта, в мужской гонке преследования лучший результат из россиян показал Матвей Елисеев, ставший 10-м. Женская сборная и вовсе обновила антирекорд. 37-е место Ларисы Куклиной – самое высокое достижение россиянок в пасьюте. Сегодня, 14 марта, сборная России в составе Ульяны Кайшевой, Ирины Казакевич, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова финишировала седьмой в смешанной эстафете.

Елисеев — о предстоящем выступлении в сингл-миксте: кажется, нашёл действенный метод
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