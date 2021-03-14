Сборная Швеции выиграла сингл-микст на этапе Кубка мира в Нове-Место, Россия — 5-я
Шведские биатлонисты Линн Перссон и Себастиан Самуэльссон стали победителями сингл-микста на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). На преодоление дистанции они потратили 37 минут 41,4 секунды.
Второе место заняла национальная команда Норвегии, уступив победителям 1,5 секунды. А замкнула тройку лучших сборная США.
Сборная России в составе Ларисы Куклиной и Матвея Елисеева пришла к финишу пятой.
Биатлон. Кубок мира
Нове-Место, Чехия. Сингл-микст
1. Швеция (Линн Перссон и Себастиан Самуэльссон) — 37.41,4
2. Норвегия (Ингрид Ландмарк Тандреволд и Стурла Холм Легрейд) — отставание 1,5
3. США (Сюзан Данкли и Шон Доэрти) +26,1
4. Австрия (Лиза Тереза Хаузер и Симон Эдер) +40,8
5. Россия (Лариса Куклина и Матвей Елисеев) +1.10,8.
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