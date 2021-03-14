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Сборная Швеции выиграла сингл-микст на этапе Кубка мира в Нове-Место, Россия — 5-я

Сборная Швеции выиграла сингл-микст на этапе Кубка мира в Нове-Место, Россия — 5-я
Биатлон / Кубок мира 0

Шведские биатлонисты Линн Перссон и Себастиан Самуэльссон стали победителями сингл-микста на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). На преодоление дистанции они потратили 37 минут 41,4 секунды.

Второе место заняла национальная команда Норвегии, уступив победителям 1,5 секунды. А замкнула тройку лучших сборная США.

Сборная России в составе Ларисы Куклиной и Матвея Елисеева пришла к финишу пятой.

Биатлон. Кубок мира
Нове-Место, Чехия. Сингл-микст

1. Швеция (Линн Перссон и Себастиан Самуэльссон) — 37.41,4
2. Норвегия (Ингрид Ландмарк Тандреволд и Стурла Холм Легрейд) — отставание 1,5
3. США (Сюзан Данкли и Шон Доэрти) +26,1
4. Австрия (Лиза Тереза Хаузер и Симон Эдер) +40,8
5. Россия (Лариса Куклина и Матвей Елисеев) +1.10,8.

Биатлон. Кубок мира-2020/21. Этап 9, Нове-Место, Чехия
Супермикст 2x6 + 2x7.5 км Эстафета
14 марта 2021, воскресенье. 15:45 МСК
Окончено
1
Швеция
37:41.4
2
Норвегия
+1.5
3
США
+26.1
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