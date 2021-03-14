Сборная Швеции выиграла сингл-микст на этапе Кубка мира в Нове-Место, Россия — 5-я

Шведские биатлонисты Линн Перссон и Себастиан Самуэльссон стали победителями сингл-микста на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). На преодоление дистанции они потратили 37 минут 41,4 секунды.



Второе место заняла национальная команда Норвегии, уступив победителям 1,5 секунды. А замкнула тройку лучших сборная США.



Сборная России в составе Ларисы Куклиной и Матвея Елисеева пришла к финишу пятой.

Биатлон. Кубок мира

Нове-Место, Чехия. Сингл-микст



1. Швеция (Линн Перссон и Себастиан Самуэльссон) — 37.41,4

2. Норвегия (Ингрид Ландмарк Тандреволд и Стурла Холм Легрейд) — отставание 1,5

3. США (Сюзан Данкли и Шон Доэрти) +26,1

4. Австрия (Лиза Тереза Хаузер и Симон Эдер) +40,8

5. Россия (Лариса Куклина и Матвей Елисеев) +1.10,8.