Последняя гонка в карьере чеха Ондржея Моравеца. Эмоции и объятия с детьми. Видео

Сегодня, 14 марта, на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия) состоялся сингл-микст. Эта гонка стала последней в карьере двукратного серебряного призёра Олимпийских игр чешского биатлониста Ондржея Моравеца. Отметим, что в самом сингл-миксте Ондржей вместе с Луцией Харватовой занял 17-е место. На одном из огневых рубежей Харватова совершенно не справилась со стрельбой и зашла на пять штрафных кругов. Луция допустила восемь промахов подряд, так ни разу и не поразив цель.

Видео можно посмотреть на канале IBU World Cup в «Твиттере». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Победителем гонки стала национальная команда Швеции. Перссон и Себастиан Самуэльссон потратили на преодоление дистанции 37 минут 41,4 секунды. Второе место заняла национальная команда Норвегии, уступив победителям 1,5 секунды. А замкнула тройку лучших сборная США.

Помимо двух серебряных медалей Олимпиады на счету 36-летнего Моравеца бронзовая награда Олимпиады 2014 года в Сочи, одно золото, два серебра и три бронзы чемпионатов мира и по три золотых и серебряных медалей чемпионатов Европы. Лучшим результатом чеха в общем зачете Кубка мира является шестое место в сезоне-2014/15.