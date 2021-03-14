Матвей Елисеев: физическое состояние нормальное. Начал получать кайф от гонок

Российский биатлонист Матвей Елисеев поделился мнением о своём выступлении в сингл-миксте на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Вместе с Ларисой Куклиной Матвей занял 5-е место.
«Командный результат — нормальный. Но своей стрельбой на стойке я не удовлетворён сегодня. Несмотря на сложные погодные условия, можно было стрелять лучше. Не ветер был основной причиной промахов, а скорее, заведённость. Гонка быстрая, короткая. Я включился в гонку максимально. Немножко взвинтил темп. Больше, чем мне надо было. Пока идеального сингл-микста я со своей стороны не видел. Всё равно уже лучше.
Физическое состояние нормальное. Но всё-таки средний темп недостаточно хороший по сравнению с лидерами Кубка мира. В последних двух личных гонках был лучшим из наших? Начал получать кайф от гонок. Думаю, что в этом причина. Вы сказали, что был лучшим из наших. Но от этого нет удовлетворения. Всё равно приятнее, когда кто-то из сокомандников повыше. Потому что мы мало заезжаем в десятку в этом году. Так что это не является большим утешением», — приводит слова Елисеева «Матч ТВ».
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