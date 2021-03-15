Ирина Казакевич: хотелось бы извиниться за эстафету

Российская биатлонистка Ирина Казакевич прокомментировала выступление в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Нове-Место. На своём этапе она отправилась на штрафной круг. В итоге сборная России заняла седьмое место.

«Причина, наверное, в голове моей. На тренировках я справляюсь со стрельбой, а на последних гонках не справилась. Нужно искать причину в себе.



Состояние оптимальное. Лыжи хорошо работали, спасибо сервису. К рубежам подходила в своём темпе. Лёжа поторопилась, а стоя, конечно… Я не могу объяснить зрителям, что случилось. Могу поговорить об этом только с тренером, с другом, кто меня поймёт. Хотелось бы извиниться за эту эстафету. Было большое желание, я всегда хотела выступить в смешанной эстафете. Мне представилась такая возможность, но я ею не воспользовалась, поэтому очень обидно», — цитирует Казакевич сайт «Матч ТВ».