Казакевич: смотришь на лыжников — радуешься, у них всё получается. У нас, к сожалению, нет

Российская биатлонистка Ирина Казакевич оценила ситуацию в команде после неудачного выступления в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Нове-Место. Сборная России в составе Ульяны Кайшевой, Ирины Казакевич, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова заняла седьмое место.



«Физическое состояние — оптимальное. Да, далеко от идеального. Но состояние рабочее. Мы должны бороться в любом состоянии, как бы плохо нам не было. Это наша работа. Находясь здесь, мы должны полностью отдаваться себе. Мы отдаёмся. Но как показывает телевизор, наши выступления оставляют желать лучшего. Сложно что-то комментировать. Всё и так видно. Не складывается стрельба. Где-то спасают ноги, где-то нет. У нас биатлон: стрельба не ладится — значит нет результата.



Думаю, что атмосфера в команде напряжённая, потому что все хотят показывать хороший результат, но его нет. Биатлон настолько популярный вид спорта, что большое внимание к нам. Но результатов должных нет, как в лыжных гонках. Смотришь на лыжников — радуешься за них, потому что ребята молодцы, у них всё получается. У нас, к сожалению, нет. Остаётся верить в себя и продолжать работать ещё усиленнее, чтобы доказать, что мы здесь не просто так, что люди, которые находятся здесь, заслуживают находиться здесь и должны показывать результат. У нас впереди еще один этап Кубка мира. Думаю, что и тренеры, и спортсмены выложатся по максимуму.



Не хочу ли поработать с психологом? Были такие мысли, но очень сложно найти психолога, который будет понимать специфику нашего вида спорта. Может, надо становиться самому себе психологом и выходить из этих состояний», — цитирует Казакевич сайт «Матч ТВ».

Ирина Казакевич: хотелось бы извиниться за эстафету