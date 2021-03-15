Васильев: Миронову зря стали называть лидером сборной России. Что такого она выиграла?
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился мнением о биатлонистке сборной России Светлане Мироновой. В сезоне-2020/2021 Кубка мира по биатлону Миронова, на счету которой 382 очка, занимает 19-е место в личном зачёте.
«Миронову зря стали называть лидером команды, ведь лидер — это тот, кто выигрывает и показывает пример. А что такого выиграла Светлана, почему на неё надо равняться? Последнее время она, наоборот, показывает антипримеры», — приводят слова Васильева «Известия».
Напомним, в гонке преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место Светлана Миронова стала 57-й с огромным отставанием от лидеров. На четырёх огневых рубежах российская биатлонистка допустила целых восемь промахов.
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