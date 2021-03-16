Арнд Пайффер объявил о завершении карьеры

Немецкий биатлонист Арнд Пайффер объявил, что завершает профессиональную спортивную карьеру.
Об этом спортсмен сообщил на своей странице в «фейсбуке». Он не примет участие в заключительном этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. В зачёте текущего сезона Пайффер находится на 11-м месте.
«Как вы понимаете, это непростое решение после столь долгой карьеры. Но для меня давно было ясно, что идеальное время для её окончания настанет после этого сезона. Этой зимой я всё ещё радовался хорошим гонкам и успехам, и это прекрасно – закончить, чувствуя себя конкурентоспособным.
В течение последних 13 зим я был частью немецкой команды, переживая при этом много необыкновенных и эмоциональных моментов. Диапазон варьировался от сладких успехов до горьких поражений и всего, что между ними. Спорт сформировал меня, и я не хочу упускать тот опыт и впечатления, которые мне позволили получить. Моя сердечная благодарность всем, кто поддержал нашу команду и меня», — написал Пайффер.
33-летний Арнд Пайффер — двукратный олимпийский чемпион (Сочи-2014 в эстафете и Пхенчхан-2018 в спринте), пятикратный чемпион мира.
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