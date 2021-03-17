Дмитрий Васильев: Логинов — спортсмен-однолюб. Он доверяет только Касперовичу

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал ситуацию с самоподготовкой биатлониста Александра Логинова. Личным тренером спортсмена является Александр Касперович, работающий со сборной Болгарии.
«Он спортсмен опытный и уже знает, как ему тренироваться. Другой вопрос, что в биатлоне стопроцентная самостоятельная подготовка в моём понимании невозможна. Потому что это сопряжено со стрельбой. Стрельбу сам спортсмен не знает и не видит со стороны, а её надо наблюдать именно со стороны. Тренер может увидеть какие-то огрехи или проблемы, которые испытывает спортсмен. Здесь, конечно, нужен сторонний наблюдатель, которого у Александра не было. В связи с этим он и растерял всю стрельбу в этом году. Думаю, лучше, конечно, готовиться по своему плану, но в составе команды.
Касперович два года работал у меня в Федерации биатлона Санкт-Петербурга, был главным тренером, и даже в этом случае ему нужно было заниматься вопросами питерских спортсменов, а теперь он вообще тренер национальной сборной. Конечно, это всё усложняет, а Александр, что называется, спортсмен-однолюб. Он доверяет только Касперовичу и больше особо никому. Поэтому заменить его сложно, но со стороны эпизодически подсказывать Александру тренеры сборной могли бы», — цитирует Васильева «Спорт день за днём».
На прошедшем чемпионате мира в Поклюке Логинов завоевал бронзу в эстафете.
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