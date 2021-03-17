Йоханнес Бё — о смене приклада винтовки: теперь я начинаю немного сомневаться

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал ухудшение показателей в стрельбе после смены приклада винтовки перед чемпионатом мира в Поклюке. Его процент попадания в сезоне снизился с 88,75% до 83,75%. В последних четырёх гонках в Нове-Место этот показатель оказался ещё ниже — 82,5%.

«Теперь я начинаю немного сомневаться. Прошло немного времени, и мы начинаем получать статистику по стрельбе, которая недостаточно хороша.

По цифрам видно, что раньше я стрелял лучше. Нужно сделать выводы. Возможно, мне нужно лишь больше тренироваться. Возможно, именно это и будет нужным ответом. Я также внёс некоторые другие коррективы и пробовал разные варианты, но пока не нашёл идеального положения. Я всё ещё в поисках», — цитирует Бё VG.