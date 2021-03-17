Трёхкратный олимпийский чемпион Грайс покинул пост тренера сборной Польши

В Польше отправлены в отставку тренеры национальных сборных по биатлону — немец Михаэль Грайс, работавший с женской командой, и норвежец Андерс Братли, руководившей мужской сборной.
Трёхкратный олимпийский чемпион Грайс занимал свой пост с мая 2019 года. Братли работал с мужчинами с весны 2020 года. Их обязанности возьмет на себя Адам Колоджейчик.
«Профессиональный спорт требует большой отдачи со стороны тренера и игроков и влечёт за собой высокие ожидания в развитии или достижениях. В первый год нашего сотрудничества нам удалось их удовлетворить, что заставило нас ещё больше сосредоточиться на обучении для достижения ещё более амбициозных целей. Последние 12 месяцев из-за пандемии оказались для нас серьёзным испытанием. Зима принесла взлёты и падения. Если честно взглянуть на наши результаты, оказалось, что мы не в состоянии оправдать ожидания. Отсюда и непростое решение о прекращении сотрудничества. Мы провели вместе очень интенсивное время, полное эмоций. Я ценю вклад девушек в наше сотрудничество и желаю им всего наилучшего», — цитирует Грайса сайт Польской федерации биатлона.
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