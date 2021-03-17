Глава польского биатлона – о Грайсе: его тренировки были неприемлемы для спортсменов

Президент Польской федерации биатлона Збигнев Васкевич прокомментировал уход со своих постов тренера женской сборной Михаэля Грайса и тренера мужской команды норвежца Андерса Братли.



«Наши тренеры, конечно, осознавали, что не всё в их работе было идеально. Результаты мужчин вернулись в дни их худших кошмаров. Выступления, а также биохимические тесты показали, что их форма была далека от ожидаемой. Решение тренера Адерса Братли об уходе было осознанным, хотя изначально он собирался попытаться исправить ошибки.



В случае с тренером Грайсом ситуация была совершенно иной. Результаты его подопечных были явно лучше, но тоже немного далеки от ожиданий. Фактически, только старт сезона можно было оценить как отличный. Философия тренировок Грайса была очень специфичной и вряд ли приемлемой для спортсменов. Между ними продолжали разгораться споры и конфликты. После одного из них мы пришли к выводу, что продолжать сотрудничество, наверное, нет смысла. Был тяжёлый разговор, и все вместе мы приняли осознанное решение», — приводит слова Васкевича сайт Польской федерации биатлона.

Трёхкратный олимпийский чемпион Грайс покинул пост тренера сборной Польши