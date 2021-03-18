Биатлонистка Романова объяснила, почему биатлон всегда будет проигрывать лыжным гонкам

Двукратная чемпионка Европы по биатлону Яна Романова рассказала, почему, по её мнению, биатлон всегда будет уступать лыжным гонкам. По мнению Романовой, лыжные гонки являются более массовым видом спорта, так как в них не используется малокалиберное оружие.
«За последние годы были Антон Шипулин, Александр Логинов, который, к сожалению, не демонстрирует то, что от него ожидали. Спортсмены делали всё возможное, и нельзя говорить, что в сборной нет сильнейших.
Если сравнивать с лыжными гонками, близкими к нашему виду спорта, там ситуация значительно лучше. Это даёт надежду, что наши спортсмены небезнадёжны. Но биатлон нельзя назвать массовым, так как он предполагает обращение с малокалиберным оружием. Тем же лыжным гонкам всегда будет проигрывать», — приводит слова Романовой «12-й канал».
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