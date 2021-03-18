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Биатлонистка Романова объяснила, почему биатлон всегда будет проигрывать лыжным гонкам

Биатлонистка Романова объяснила, почему биатлон всегда будет проигрывать лыжным гонкам
Биатлон / Кубок мира 0
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Двукратная чемпионка Европы по биатлону Яна Романова рассказала, почему, по её мнению, биатлон всегда будет уступать лыжным гонкам. По мнению Романовой, лыжные гонки являются более массовым видом спорта, так как в них не используется малокалиберное оружие.

«За последние годы были Антон Шипулин, Александр Логинов, который, к сожалению, не демонстрирует то, что от него ожидали. Спортсмены делали всё возможное, и нельзя говорить, что в сборной нет сильнейших.

Если сравнивать с лыжными гонками, близкими к нашему виду спорта, там ситуация значительно лучше. Это даёт надежду, что наши спортсмены небезнадёжны. Но биатлон нельзя назвать массовым, так как он предполагает обращение с малокалиберным оружием. Тем же лыжным гонкам всегда будет проигрывать», — приводит слова Романовой «12-й канал».

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