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Йоханнес Бё: мы с Легрейдом — главные враги сейчас

Йоханнес Бё: мы с Легрейдом — главные враги сейчас
Биатлон / Кубок мира 0

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал об атмосфере в команде перед стартом финального этапа Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). За победу в общем зачёте действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» Бё ведёт борьбу с соотечественником Стурлой Холмом Легрейдом.

«У нас словно предвыборная кампания. Мы занимаемся лоббированием. Шутим по этому поводу, кто и кому будет помогать. Но выглядит не очень хорошо. Каждый будет стараться изо всех сил.

Мы открыто общаемся по этому поводу и шутим. Особенно много шутят те, кто находятся в другом положении. Они любят нас задеть. Но это здорово. Мы оба знаем, что всё время об этом думаем. Мы невероятно хорошие друзья, хотя сейчас мы главные враги друг для друга», — приводит слова Бё NRK.

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