Текстовая онлайн-трансляция женского спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде

Сегодня, 19 марта, на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) состоится женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами. Старт запланирован на 14:30 мск.



Первой из россиянок в гонку отправится Светлана Миронова, получившая 17-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Ульяна Кайшева (34-й), Лариса Куклина (42-й), Ирина Казакевич (50-й), Анастасия Шевченко (62-й), Евгения Павлова (64-й), Татьяна Акимова (94-й) и Анастасия Гореева (102-й).



Норвежка Тириль Экхофф, досрочно победившая в общем зачёте Кубка мира, стартует под 55-м номером.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция женской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде



Этап Кубка мира в Эстерсунде завершится 21 марта.