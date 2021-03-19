Анфиса Резцова: в биатлоне не хотят слушать ветеранов, но сами ничего не умеют

Трёхкратная олимпийская чемпионка в лыжах и биатлоне Анфиса Резцова подвела итоги выступления российских биатлонистов на чемпионате мира в Поклюке (Словения), сравнив их результаты со сборной России по лыжным гонкам.

«По итогам чемпионатов мира у российских лыжниц ничего не было, кроме серебра в эстафете, но у биатлонисток вообще ничего, кроме медали тоже в эстафете, только мужской. В целом лыжники выступили успешнее. Почему? Видимо, в биатлоне утеряны методики подготовки, они не хотят слушать ветеранов, считая, что сами всё умеют делать, но на самом деле ничего не умеют, к сожалению. Нарушена система тренировок, сейчас призовые вышли на первый план. Стоит ли менять тренерский штаб в очередной раз? Думаю, что нет, оставив всех до конца олимпийского цикла. В результате: если раньше все соперники нас просто боялись, то сейчас даже не уважают. Это же касается и лыж, где есть только Александр Большунов», — приводит слова Резцовой «Реальное время».

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