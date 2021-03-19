Норвежский эксперт: Стина Нильссон не заслужила вызов на Кубок мира

Норвежский эксперт Ула Лунде прокомментировал включение олимпийской чемпионки Стины Нильссон в состав сборной Швеции на этап Кубка мира по биатлону в Эстерсунде. В межсезонье спортсменка перешла из лыжных гонок в биатлон. Предстоящий этап в Эстерсунде станет дебютным для неё в Кубке мира.

«Меня удивило её попадание в состав. Стина не показывала того лыжного хода, который был в прошлом году. Что касается стрельбы, то всё получается так, как я и предполагал. Она не заслужила вызов на Кубок мира, если посмотреть на её результаты в Кубке IBU», — приводит слова Лунде NRK.

Нильссон — олимпийская чемпионка 2018 года в личном спринте, двукратная чемпионка мира и пятикратный серебряный призёр чемпионатов мира, трёхкратная чемпионка мира среди юниоров, многократная победительница этапов Кубка мира. Обладательница Кубка мира в спринтерских гонках в сезоне-2018/2019.