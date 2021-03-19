Норвежский эксперт: Стина Нильссон не заслужила вызов на Кубок мира

Норвежский эксперт Ула Лунде прокомментировал включение олимпийской чемпионки Стины Нильссон в состав сборной Швеции на этап Кубка мира по биатлону в Эстерсунде. В межсезонье спортсменка перешла из лыжных гонок в биатлон. Предстоящий этап в Эстерсунде станет дебютным для неё в Кубке мира.
«Меня удивило её попадание в состав. Стина не показывала того лыжного хода, который был в прошлом году. Что касается стрельбы, то всё получается так, как я и предполагал. Она не заслужила вызов на Кубок мира, если посмотреть на её результаты в Кубке IBU», — приводит слова Лунде NRK.
Нильссон — олимпийская чемпионка 2018 года в личном спринте, двукратная чемпионка мира и пятикратный серебряный призёр чемпионатов мира, трёхкратная чемпионка мира среди юниоров, многократная победительница этапов Кубка мира. Обладательница Кубка мира в спринтерских гонках в сезоне-2018/2019.
- 21 марта 2021
-
18:23
-
18:08
-
17:53
-
17:49
-
17:35
-
17:29
-
17:11
-
16:49
-
16:32
-
15:17
-
11:52
-
11:39
-
10:57
-
00:53
- 20 марта 2021
-
23:23
-
23:09
-
22:50
-
22:40
-
21:45
-
19:22
-
19:09
-
18:50
-
18:38
-
18:11
-
17:50
-
17:33
-
17:11
-
17:09
-
16:54
-
16:42
-
16:36
-
16:09
-
16:04
-
15:50
-
15:46