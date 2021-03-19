Казакевич совершила 5 промахов на «стойке» и заняла 100-е место в спринте в Эстерсунде

Российская биатлонистка Ирина Казакевич провально провела стрельбу из положения стоя в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Она не закрыла ни одной мишени, допустив пять промахов.

На «лёжке» Ирина совершила 2 промаха. В итоге Казакевич финишировала на 100-м месте. Лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева. Она заняла 16-е место с чистой стрельбой.

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф одержала победу в спринтерской гонке. Второе место заняла итальянка Доротея Вирер. Замкнула тройку сильнейших ещё одна представительница Норвегии Ингрид Ландмарк Тандреволд.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция женской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде