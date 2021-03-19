Казакевич совершила 5 промахов на «стойке» и заняла 100-е место в спринте в Эстерсунде
Российская биатлонистка Ирина Казакевич провально провела стрельбу из положения стоя в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Она не закрыла ни одной мишени, допустив пять промахов.
На «лёжке» Ирина совершила 2 промаха. В итоге Казакевич финишировала на 100-м месте. Лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева. Она заняла 16-е место с чистой стрельбой.
Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф одержала победу в спринтерской гонке. Второе место заняла итальянка Доротея Вирер. Замкнула тройку сильнейших ещё одна представительница Норвегии Ингрид Ландмарк Тандреволд.
«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция женской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде
Девочки, да что же вы натворили?! Сборная России по биатлону потеряла максимальную квоту
Последний спринт сезона вообще оказался для нашей команды кошмарным. Установили даже исторический антирекорд — 100-е место.
Рекомендуем вам
- 21 марта 2021
-
18:23
-
18:08
-
17:53
-
17:49
-
17:35
-
17:29
-
17:11
-
16:49
-
16:32
-
15:17
-
11:52
-
11:39
-
10:57
-
00:53
- 20 марта 2021
-
23:23
-
23:09
-
22:50
-
22:40
-
21:45
-
19:22
-
19:09
-
18:50
-
18:38
-
18:11
-
17:50
-
17:33
-
17:11
-
17:09
-
16:54
-
16:42
-
16:36
-
16:09
-
16:04
-
15:50
-
15:46
Партнерский контент
Рекомендуем вам