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Казакевич совершила 5 промахов на «стойке» и заняла 100-е место в спринте в Эстерсунде

Казакевич совершила 5 промахов на «стойке» и заняла 100-е место в спринте в Эстерсунде
Биатлон / Кубок мира 0

Российская биатлонистка Ирина Казакевич провально провела стрельбу из положения стоя в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Она не закрыла ни одной мишени, допустив пять промахов.

На «лёжке» Ирина совершила 2 промаха. В итоге Казакевич финишировала на 100-м месте. Лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева. Она заняла 16-е место с чистой стрельбой.

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф одержала победу в спринтерской гонке. Второе место заняла итальянка Доротея Вирер. Замкнула тройку сильнейших ещё одна представительница Норвегии Ингрид Ландмарк Тандреволд.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция женской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде

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Последний спринт сезона вообще оказался для нашей команды кошмарным. Установили даже исторический антирекорд — 100-е место.
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