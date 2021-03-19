Светлана Миронова — о промахах в спринте: не поняла, почему установка не закрылась

Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала выступление в спринтерской гонке на финальном этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Она допустила два промаха и не смогла попасть в топ-20.

«Когда я совершила эти выстрелы, которые привели к промахам, то не поняла, почему установка не закрылась. Наверняка это были очень габаритные промахи. Сейчас всё лучше, чем на прошлом этапе. Сегодня на трассе чувствовала себя более сильной, чем на преследовании. Радует состояние моего организма», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».

Участие в спринте приняли 8 российских биатлонисток. В рамках заключительного этапа Кубка мира также пройдут гонки преследования и масс-старты. Соревнования в Эстерсунде завершатся 21 марта.