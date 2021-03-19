Кайшева — об итогах спринта: кажется, это мой первый ноль в сезоне, но физически тяжело

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева поделилась эмоциями после спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

На данный момент Ульяна занимает 16-ю строчку финишного протокола с чистой стрельбой и почти минутным отставанием в скорости от лидера.

«Настроение прекрасное. Мне кажется, это мой первый ноль в сезоне, не считая отборочных стартов. И одно это уже радует. Не знаю, как мой ход выглядел по цифрам, но физическое состояние очень тяжёлое. Почему-то мышечное состояние не очень оптимальное», — рассказала Кайшева в эфире «Матч ТВ».

Участие в спринте приняли 8 российских биатлонисток. В рамках заключительного этапа Кубка мира также пройдут гонки преследования и масс-старты. Соревнования в Эстерсунде завершатся 21 марта.