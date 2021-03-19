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Экхофф выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде, Кайшева — в топ-20

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф одержала победу в спринтерской гонке на десятом, заключительном этапе сезона-2020/2021 Кубка мира по биатлону. Она прошла гонку с одним промахом на стойке. Второе место заняла итальянка Доротея Вирер, не допустившая ни одного промаха. Замкнула тройку сильнейших Ингрид Ландмарк Тандреволд, которая также чисто отстрелялась.

Лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева. Она заняла 16-е место с чистой стрельбой. Светлана Миронова с 2 промахами стала 24-й, Лариса Куклина (1) — 29-й, Анастасия Гореева (2) — 38-й, Татьяна Акимова (1) — 45-й, Евгения Павлова (1) — 49-й, Анастасия Шевченко (1) — 53-й, Ирина Казакевич (7) — 100-й.

Кубок мира по биатлону. Эстерсунд. Спринт. Женщины

1. Тириль Экхофф (Норвегия) — 18.44,6 (1 промах).

2. Доротея Вирер (Италия) +2,5 (0).

3. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) +6,7 (0).

...16. Ульяна Кайшева (Россия) +38,9 (0)

...24. Светлана Миронова (Россия) +52,6 (2)

...29. Лариса Куклина (Россия) +58,5 (1)

...38. Анастасия Гореева (Россия) +1.12,1 (2)

...45. Татьяна Акимова (Россия) +1.23,3 (1)

...49. Евгения Павлова (Россия) +1.30,0 (1)

...53. Анастасия Шевченко (Россия) +1.35,6 (1)

...100. Ирина Казакевич (Россия) +4.00,1 (7)

«Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию женской спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Эстерсунде.