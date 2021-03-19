Олимпийская чемпионка Стина Нильссон стала 26-й в дебютной гонке на Кубке мира по биатлону

Олимпийская чемпионка шведка Стина Нильссон заняла 26-е место в своей дебютной гонке на Кубке мира по биатлону. Такой результат она продемонстрировала в спринте на заключительном этапе сезона в Эстерсунде (Швеция). В межсезонье спортсменка перешла из лыжных гонок в биатлон.

В спринте Стина совершила один промах на «стойке» и проиграла победительнице — норвежке Тириль Экхофф — 55,9 секунды.

Нильссон — олимпийская чемпионка 2018 года в личном спринте, двукратная чемпионка мира и пятикратный серебряный призёр чемпионатов мира, трёхкратная чемпионка мира среди юниоров, многократная победительница этапов Кубка мира. Обладательница Кубка мира в спринтерских гонках в сезоне-2018/2019.

На этапе в Эстерсунде также пройдут гонки преследования и масс-старты.