Лариса Куклина — о результатах спринта: что есть, то есть. Рада, что «стойка» получилась.

Российская биатлонистка Лариса Куклина оценила своё выступление на финальном этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Она допустила один промах и не сумела пробиться в топ-20 финишного протокола.

«Хотелось бы, конечно, чтобы у меня было больше сил. Но что есть, то есть. Мы с этим работаем. Немного на «лёжке» недоработала. Но рада, что «стойка» получилась.

Есть ли отличия этих установок от тех, которые были в Чехии? По-моему, только уровень самих установок. Здесь он немного ниже. Кому-то чешский вариант удобнее, кому-то немного удобнее здесь. Каждый индивидуально подстраивается», — рассказала Лариса в эфире «Матч ТВ».

Победительницей спринта стала норвежская биатлонистка Тириль Эхкофф, она досрочно стала обладательницей «Большого хрустального глобуса». Этап в Эстерсунде завершится 21 марта.