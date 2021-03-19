Женская сборная России по биатлону потеряла максимальную квоту на Кубке мира

Женская сборная России по биатлону завершила сезон на шестом месте в Кубке наций и потеряла максимальную квоту в Кубке мира на сезон-2021/2022. Максимальную квоту получают топ-5 сборных в зачёте Кубка наций. В сезоне-2020/2021 сборная России могла заявлять на гонку шесть спортсменок, так как год назад заняла пятое место в Кубке наций.
Женская спринтерская гонка на этапе Кубка мира в Эстерсунде стала последним заездом, результаты которого идут в зачёт Кубка наций. По итогам гонки Россия опустилась на шестое место, пропустив сборную Беларуси.
Лучшей из россиянок в спринте стала Ульяна Кайшева. Она заняла 16-е место с чистой стрельбой. Светлана Миронова с 2 промахами стала 24-й, Лариса Куклина (1) — 29-й, Анастасия Гореева (2) — 38-й, Татьяна Акимова (1) — 45-й, Евгения Павлова (1) — 49-й, Анастасия Шевченко (1) — 53-й, Ирина Казакевич (7) — 100-й.
Кубок мира по биатлону. Кубок наций. Женщины
1. Норвегия — 7305 очков
2. Швеция — 7146
3. Германия — 7056
4. Франция — 7001
5. Беларусь — 6433
6. Россия — 6407
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