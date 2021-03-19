Тренер женской сборной России прокомментировал потерю максимальной квоты на Кубке мира

Тренер женской сборной России по биатлону Николай Загурский прокомментировал то, что по итогам сезона-2020/2021 национальная команда заняла лишь шестое место в Кубке наций и потому потеряла максимальную квоту в Кубке мира на сезон-2021/2022.
Максимальную квоту получают топ-5 сборных в зачёте Кубка наций. В сезоне-2020/2021 сборная России могла заявлять на гонку шесть спортсменок, так как год назад заняла пятое место в Кубке наций.
«Беларусь нас обошла, из-за чего мы лишились квоты? Было понятно уже после большой эстафеты в Чехии, что у нас будут проблемы. Я не знаю, почему об этом только сейчас говорят. Тогда было понятно, что в большой эстафете нужно быть гораздо выше. Катастрофа ли это? Это не есть хорошо, это точно. Но...» — рассказал Загурский в эфире «Матч ТВ».
- 21 марта 2021
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