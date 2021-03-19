Миронова – о Казакевич: это очень досадно, фактически она бежала со сломанной винтовкой

Российская биатлонистка Светлана Миронова высказалась по поводу инцидента, случившегося с соотечественницей Ириной Казакевич в спринте на финальном этапе Кубка мира в Эстерсуде (Швеция).
«Пять промахов Казакевич? Я знаю, что случилось. Вы очень часто раньше времени начинаете осуждать спортсменов. Ирина сегодня упала на первом круге, у неё сломался приклад. То есть фактически она бежала со сломанной винтовкой.
К счастью, сама я подобного не испытывала. Но думаю, что сломать винтовку на трассе – это очень досадно. Будем надеяться, что это поправят к завтрашнему дню. Наверное, нужен мастер, чтобы починить такое. Нужно заново делать подгонку, и бывают такие ситуации, когда приходится менять ложе. Видела, как в Чехии упал польский спортсмен, и у него приклад сломался пополам. Конечно, в таких ситуациях уже нужно менять приклад», — рассказала Миронова в эфире «Матч ТВ».
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