Владимир Аликин назвал причину потери женской сборной полной квоты на КМ по биатлону

Бывший тренер сборной России по биатлону Владимир Аликин прокомментировал то, что по итогам сезона-2020/2021 национальная команда заняла лишь шестое место в Кубке наций и потому потеряла максимальную квоту в Кубке мира на сезон-2021/2022.

Максимальную квоту получают топ-5 сборных в зачёте Кубка наций. В сезоне-2020/2021 сборная России могла заявлять на гонку шесть спортсменок, так как год назад заняла пятое место в Кубке наций.

По словам Аликина, такой результат стал следствием неудачной работы тренеров.

«Это результат работы тренеров. Тренеров по стрельбе, по функциональной подготовке. На чемпионате мира выступили неудачно, по сезону тоже ничего выдающегося не показали. Таков уровень нашего биатлона.

Что делать? А что уже делать? Всё потеряли. Пусть федерация разбирается. Поставить нынешних тренеров было ошибкой, итог сезона это подтвердил», — сказал Аликин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.